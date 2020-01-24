教車師傅牌停發6年 運署倡增發226個

政府1999年將私人教車師傅牌照分3個組別，並訂下基準數目，私家車及輕型貨車（第一組）、小巴及巴士（第二組）、中型與重型貨車及掛接式車輛（第三組）3類牌照分別為1050、130及230個，運輸署每兩年檢討，若每組有效牌照數目低於基準九成或以下，署方會考慮為該組發出新牌。

另外，本港亦有俗稱「學院牌」的「受限制駕駛教師」牌照，持學院牌的教車師傅規定只能在駕駛學院任教，不能同時擔任私人駕駛教師。

運輸署今年初完成最新檢討，稱截至2018年，私家車及輕型貨車有效教車師傅牌照只有944個，觸發增發新牌條件，考慮過去5年考生增長幅度、活躍教車師傅數目等因素後，提出將該組別基準由1050上調至1170個，並建議增發226個第一組新牌。

在該226個名額，署方提議將85%名額，即192個開放予公眾人士申請，並建議提升申請門檻，由以往持私家車及輕型貨車有效牌照3年可申請，改為持牌6年；而且申請日期前2年需沒有不小心駕駛定罪紀錄，以及5年內沒危險駕駛定罪紀錄等。

至於餘下15%即34個名額則預留作「駕駛教師配額」，開放予持學院牌、以及第二、三組教車師傅申請。

公民黨立法會議員譚文豪表示，學院牌教車師傅受限牌照規定，不能私人執業教車，導致曾發生教車師傅遭駕駛學院剝削、甚至無理解僱的事件，今次運輸署預留名額容許學院牌師傅申請供私人執業，「方向上是對」，但建議需進一步增加名額。他稱，持學院牌教車師傅資歷一般較高，較少出現持牌不教問題，相信有助改善整體教車質素。

15％名額供學院牌師傅 工會爭取上調

代表「學院牌」教車師傅的其中8個工會今日將與運輸署開會，其中香港駕駛導師總會委員陸致民表示，業界認為只有15%名額不足應付目前需求，早前亦曾與運輸署代表商討，署方稱會上調名額至25%，即大約57個，多個工會表示可以接受，今日會與署方討論細節。