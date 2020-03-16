預科轉校聖士提反 女校男生英文包尾：天外有天

讀官校5年 為換環境轉校

鄧炳強原本在鄧肇堅維多利亞工業學校（現稱鄧肇堅維多利亞官立中學）讀中學，修讀理科，會考成績優異，1982年預科轉到傳統名校聖士提反女子中學。

「（女校？）係呀，也是一個挑戰。沒什麼人經歷過，咪經歷吓囉。（你是愛挑戰的人？ ）都是其中一個考慮啦。」結果文科班全女班，鄧炳強入讀的理科班一班有23人，有6個男生，鄧是其中之一。

他用「機緣巧合」形容這段人生歷史，說轉校是由於在官校讀了5年，希望轉換環境，「起碼校舍傳統點，與政府校舍不同，校園已大分別」，也由官校比較崇尚自由的氣氛，轉到一個較崇尚紀律及歷史傳統的世界。那一年，他學懂了怎樣做一個紳士。

遭師斥不禮讓 學懂做紳士

「我們很粗魯，在走廊有些拱門，見到老師快速越過了她，被老師罵，說『紳士應讓女士先行，無論站多久都要』，這些是以前政府學校不會講的。」

鄧炳強難忘那一年在英文科考全班包尾，讓他知道這個世界很大。「我以前在政府學校英語（成績）不錯，但去到新學校，我最記得佢每一科會講你成績排第幾，我班有23人，我英文排22，外籍老師對我說：『Mr. Tang， 你排22』，我還不知天高地厚地和他說，我也不是最差，有人排23呀，他對我講，不好意思，Mr Tang，兩個人排22，無人排23。那一刻，諗番雖然是一個笑話，但知道天外有天，也知道要尊重老師……對我的幫助很大。」

明報記者