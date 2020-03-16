認7．21行動時間要改善 不會獨立調查

稱有人為煽動仇恨

特登放大某部分

鄧炳強承認，7．21是其中一個社會很關注及認為警察做得不好的事件，警方事後「逐格逐格看」，認為人手調配、溝通及向公眾解釋方面可做得更好。不過他稱當日事件很複雜，「睇番成件事有好多部分，包括下午已有暴徒打人，有暴徒由外面入元朗噴滅火喉、滅火筒，亦有暴徒在車廂打人」，「有人為了煽動仇恨特登放大某一部分」。

警方7．21行動引起廣泛爭議，被問警方內部會否調查當日出了什麼問題，鄧炳強稱警方會就整個行動檢討，例如「非法佔中」、「旺角暴動」，事後由一名助理處長負責內部檢討，但反修例事件未完結，這一刻很難做全面和整體的檢討。他說投訴警察課至今收到53個相關投訴，會按機制處理，另監警會亦有宏觀調查。

廉署就7．21事件有否涉及公職人員行為失當調查，早前有傳媒報道，有元朗商舖表示，警員查問他們時有問及廉署的調查進度。對於警方是否調查廉署的調查，鄧強調警方調查刑事罪案，與廉署的範疇不同，「可能是大家找的證據類似，可能都想看CCTV，大家看的證據會一樣，但調查是不同的」。

警查商舖問廉署進度惹懷疑

警民關係一直僵持，鄧炳強認為，警民關係轉差的主因，是有很多人出來犯法或支持他們犯法，「對於犯法的人來說，我們的存在就是他們的絆腳石」。

他亦不點名稱有些議員及法律學者稱犯法不緊要，稱責任在於警察、政府，他認為這樣為犯法的人開脫很危險。

他亦認為，社會出現很多假新聞、假消息，不停抹黑警隊，「我覺得社會上有很多人想孤立警隊，不想警隊執法有效，想香港亂，不想香港回復正常」。他提到有市民不希望警隊加薪時，語帶激動地問：「我相信我們的付出，尤其這段期間，不會比其他公務員少，為何不准我們加人工呢？」

稱不明白為何執法遭針對

他續說：「我們同事到區議會又被人羞辱，為何會這樣？有時候我都想不明白，我們都是出來為社會、為正義、為法治工作，我們執法，為何要針對我們？」