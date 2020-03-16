話你知：《反恐條例》立法未諮詢公眾 部分條文被指嚴苛定義闊

2001年美國發生9．11事件後，聯合國安理會通過第1373號決議，包括要求所有國家應防止和制止資助恐怖主義等，中央之後指示港府實施決議，保安局於2002年向立法會提交條例草案。

《反恐條例》針對恐怖主義，條例訂明「恐怖主義行為」的定義，首先要作出或恐嚇作出暴力、損害財產、對公眾安全造成嚴重威脅、擾亂基要服務等行為，其次是被告的意圖是為推廣政治等主張而強迫政府、威嚇公眾等。在特定情况下，在抗議或工業行動等過程中的行動，不屬於「恐怖主義行為」。

反恐例針對爆炸罪行：

意圖導致傷亡 最高可囚終身

《反恐條例》和《刑事罪行條例》均有針對爆炸的罪行，前者禁止針對基建、公共運輸系統、政府設施等目標的爆炸，後者沒有限定目標；前者只要意圖導致他人死亡或嚴重受傷，或「相當可能」引致重大經濟損失；後者最少要「相當可能」危害生命或財產；兩者最高刑罰都是終身監禁。

《反恐條例》立法過程中，政府以急需通過草案而沒諮詢公眾，大律師公會當時批評此舉倉卒。此外，條例規定不得發布虛假資料令公眾以為恐怖主義行為已發生，以及若懷疑某些財產屬恐怖分子時要主動披露，當年亦曾引起關注。