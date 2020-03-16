鄧炳強：爆炸品案研改控反恐例 立法後首引用 被問延伸國安法「現按目前法例做」

明報記者 何郁慧 畢嘉敏 梁寶華

去年反修例引發連串抗爭，有示威者以激進手段爭取訴求，包括擲汽油彈、縱火，警方處理多宗爆炸品案件，亦曾檢槍械。今年初疫情來襲，醫護人員爭取「全面封關」，之後1月27日明愛醫院男廁爆炸、1月28日深圳灣口岸垃圾桶檢獲遙控爆炸裝置、2月7日羅湖站列車座椅下發現兩個炸彈，3宗案件都有人在Telegram群組承認責任，重申封關訴求。有關案件上周提堂。

稱被告行為有恐怖主義元素

鄧炳強上周五接受本報專訪，其間提到《反恐條例》已清楚定義何謂「恐怖主義活動」，第一要素是看該行為是否嚴重暴力、大型破壞、針對重要設施作出破壞、針對大型人命傷亡；第二是看意圖，包括是否要脅政府、要脅市民而作出行為，因應政治、宗教或思想上的意圖。

他續稱，「本土恐怖主義」並不像國際上的伊斯蘭國（ISIS）那種，「是本土的，例如今次要求政府全面封關，提出一些本土的要求，牽涉本土的人事」。他說目前控方是以《刑事罪行條例》提控，「我們會與律政司仔細研究，究竟用原本的《刑事條例》，還是用《反恐條例》更適合。研究中，未有定論」。但他說，從法例元素去看，「（被告）作出的行為、意圖，基本上是有這個元素（恐怖主義）存在」。

他表示，去年擔任副處長時已擔心反修例示威者的行為會否演化成「恐怖主義」行為。示威者在網上呼籲遊行，到有人鼓吹擲汽油彈，甚至寫武器攻略、殺警指南，再演變至有人教製作炸彈，令警方十分擔憂，「不幸的是真的有人造炸彈，並放在公眾地方，（他們）不是像最初針對警察，現已發展至將炸彈放在（港鐵）車廂中」。他說，為求達到目的，不理傷亡，這非常危險。

自去年底起，警方接連破獲不同爆炸品案件。鄧炳強表示，這些「孤狼式」案件是由一班「自我激化」的人造成，「基本上都是反政府思維，亦有好多我們相信是過去參與過反修例的暴力行為，另外主要透過網上激化，找到志同道合的人」。他認為整個社會都要出來譴責這種行為。

現時本港恐襲威脅維持「中度」

現時本港受到恐襲威脅程度仍維持在「中度」，但鄧炳強稱，因應「近期發生那麼多事件」，警方做多了準備工夫，不時檢討是否要提高風險評級。來年警隊預計增加約2500人，他說除了佔最大部分的警區人手、機動部隊增加3個大隊，其餘有部分人手負責反恐，及其他支援工作。

來年增聘2500人 加強反恐

鄧炳強及警隊近日多次強調要防範「本土恐怖主義」，被問會否延伸前瞻國家安全立法及如何執法，他稱「有法例警方便執行，無就無法執行，我們是針對目前的法例去做」。

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