警搜毒品飯堂 男子疑失足墮斃

墮樓52歲死者姓楊，被發現時倒卧工廈平台昏迷，消防員接報到場，約一個多小時後將他救到安全位置，救護員為其即場急救，再送院救治，惟傷重不治。據悉，警方在死者身上發現一粒懷疑危險藥物。

警拘6男女涉藏毒

事發前晚9時許，觀塘警區特別職務隊突擊搜查駿業里10號業運工業大廈一個單位，其間楊墮樓。據了解，工廈13樓一個單位為毒品飯堂，因單位設計問題，探員需花較長時間始可進入搜查，其間有人趁機嘗試爬水渠逃走時疑失足墮樓。

警方事後在毒品飯堂檢獲冰毒及海洛英，市值約7000元，年齡由30至46歲的4男2女涉藏毒被捕，其中在一名37歲非華裔男子身上檢獲小量懷疑「白瓜子」，他涉嫌管有第I部毒藥被捕，全部被捕人其後押返警署扣查。

警方昨早重返業運工業大廈封鎖13樓部分走廊及天台，另有探員在毗鄰的駿業里8號世貿大樓天台調查。警方重點及搜查組昨午奉召到場，隊員由天台沿外牆游繩而下蒐證，並拍照存檔。