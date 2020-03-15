批食肆拒內地人惹內訌 蔡耀昌盡辭民主黨職務

60黨員聯署「蔡不代表我」

民主黨昨凌晨發聲明，澄清蔡耀昌及社協立場與該黨無關，中委會此前未曾討論相關議題。民主黨立法會議員林卓廷、東區區議員趙家賢等一群民主黨黨員聯署，表示「林鄭政府面對疫情，強硬拒絕對中國封關，並稱全面封關等同歧視，直接加劇疫情在港傳播，才有餐廳保護客人自救的行動出現」。他們批評蔡耀昌言論等同支持特首林鄭月娥拒全面封關。

民主黨：商戶防疫合理 不涉歧視

民主黨昨午開特別中委會討論事件，蔡耀昌亦有出席。會後民主黨發稿稱蔡耀昌主動向民主黨中委會提出辭任黨內全部職務，包括中委、選舉委員會、財務委員會、章程委員會，民主黨中央委員會即時接納其辭職。聲明又稱，面對政府無能，商戶採取合理防疫措施，拒絕高風險者光顧，並不涉及任何歧視行為，該黨尊重及支持有關防疫舉動。

蔡耀昌回覆本報查詢稱，對要辭任中委感遺憾。他昨在會上解釋處理疫情時，社會亦要兼顧對人權的保障，他未有打算退黨。被問到民主黨對食肆拒絕內地人光顧的立場，他希望民主黨能繼續捍衛人權、改善民生的立場。他說每個政黨對議題的立場都可以討論，但民主黨聲明的最新立場較為空泛，難以說防疫就是合理，他認要看實際上的安排，是否限制平等機會、有否針對性和「過火」，「日本韓國都疫情大流行，如仍主要唔畀中國內地人士入，合理性就愈來愈難講」。

立場不變 蔡：抗疫亦要顧人權

民主黨主席胡志偉回應稱，民主黨看此事的視點是全城抗疫自救，店舖隨疫情發展可改變其抗疫手段。他說，蔡耀昌因為看到與黨友的視點不同，其兼任社協和民主黨重要職位，易令人聯想到其發言是代表民主黨，所以辭任民主黨內職務。

胡志偉又強調，蔡耀昌未來仍會對民主黨不同政策立場提供意見。