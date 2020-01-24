失效支票網上呃賣家 涉騙800萬貨 14人被捕

被捕的12男2女年齡由15至51歲，行動中檢獲總值約50萬元的贓物，包括智能手機、電腦、名表、探熱針、大量口罩、現金及小量毒品等，另檢獲偽造銀行轉帳文件、假身分證及疑用作製造假文件的電腦及打印機。其中於兩名31歲及32歲集團男主腦的單位搜出小量「冰」毒，全部涉嫌串謀詐騙及藏毒被捕。

其中6名17至32歲男子分別被暫控一項串謀詐騙，另上述兩主腦各被暫控一項藏毒，案件昨日在東區裁判法院提堂，其餘被捕者獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

商罪科高級督察鄧國軒稱，集團分工仔細，先在網上尋找售鑽石、名表、智能電話及口罩等名貴貨物賣家，聲稱可即時轉帳購貨，不法分子以無效或失效支票存入賣家戶口，令其戶口顯示入帳紀錄，並派「跑腿」往收貨；其後賣家始發現為偽造入數收據或失效支票，再無法聯絡對方，亦有騙徒稱存多了款項，要求賣家將部分款項轉至電子錢包，令賣家貨錢兩失。