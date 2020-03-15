爆炸品案1人出院應訊 眼角貼紗布

另一人腳骨折仍留院

出院首被告何卓為（36歲），庭上所見其左眼角貼上紗布，以待進一步調查。辯方透露，控罪書上雖報稱無業，但他為漁具銷售員，並兼任本地和海外釣魚團的導遊。至於未能出院應訊的第四被告張家俊，裁判官下令其案件押後至周三（18日）在九龍城法院再訊。

控罪指何卓為在1月至3月期間串謀其他人，非法及惡意藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。據了解，該3宗爆炸品案包括1月27日明愛醫院男廁爆炸、1月28日深圳灣口岸垃圾桶檢獲遙控爆炸裝置，及2月7日羅湖站列車座椅下發現兩個炸彈；3案發生後，Telegram 「九十二籤」群組發文承認責任。另外首被告與同案5人被指計劃在3月8日將軍澳周梓樂悼念活動中，在「假祭壇」內放置炸彈，以傷害警員 。

警方其後拘捕了17人包括首被告，並在旺角兩單位找到爆炸品、電子裝置及化學材料等，其中一單位為首被告租用，並讓本案另兩人在該單位內製造炸彈。其餘4名被告已於上周在沙田法院提堂，全不獲准保釋，與何卓為同押後至6月26日在東區法院再訊。

（反修例風暴）