陳健民出獄：如毅行後 心靈更壯 稱年輕人激烈行為被政府「逼出來」

昨早約9時，陳健民面帶笑容，手持一本書及公文袋離開監獄，他步履輕省，舉手示意，在場者鼓掌歡呼，其妻隨即上前送上花束，二人擁抱。他又走到另一邊與身處圍欄外、戴黃色口罩及身穿黃衣的朱耀明牧師擁抱，其後回到米高峰前，高呼「我要真普選」，並戴上懲教署生產的CSI口罩，隔着口罩輕吻妻子，再談感受。

從無後悔 稱爭民主須代價

昨日壁屋監獄外站滿近200人，有人舉起貼有反修例運動標語的黃傘，並展示一幅黃底黑字橫額，上面寫有「浩氣走千山」。

陳健民說，見到這麼多人來迎接，覺得很激動，他入獄約11個月，形容獄中日子艱難，但完全無為此後悔，「這是爭取民主必須付出的代價」；他相信港人經歷過去數個月，應更明白當年他們為何會以公民抗命爭取民主，冀市民繼續努力，「我們只是希望有一個制度，令當權者真正謙卑、政府向市民負責，相信只有民主能捍衛我們的自由和法治」。

批仍無獨立委員會

他續說，在獄中只能透過主流媒體接收反修例運動消息，缺乏網上資訊，難以具體評論運動。對於部分年輕人有激烈行為，他相信是被政府「逼出來」，指政府一直未有成立獨立調查委員會，「社會有共識要求政府成立獨立調查委員會，我入獄時運動開始，到我出獄完全見不到（政府）任何誠意成立獨立調查委員會，市民怎會不憤怒呢？」他又對有年輕人犧牲生命感到難過，久久未能釋懷。

200人迎接 妻捧上蛋糕

被問到出獄後第一件事，陳笑言一定是和家人見面，以及吃雲吞麵，他亦打算與被捕的抗爭者講獄中心得，將負面事情變成正面，做好身心理準備，日後若他們不幸要入獄，也可過得較有意義。當陳健民回應完畢後，朱耀明大叫3月9日是陳61歲生日，呼籲在場者為他補祝，陳妻隨即捧着生日蛋糕上前，朱帶頭高唱生日歌，在場者亦紛紛高呼「我要真普選」。

佔中九人戴耀廷、陳淑莊、邵家臻、李永達等人亦到場迎接，陳健民先感謝眾人，其後與在場者分享，表示在獄中收到市民來信，稱以前不理解佔中，但今次都參與運動，「好多次睇到眼濕濕」。他最後以「毅行」總結出獄一刻感受，「我現在的感覺好似行完毅行，身體雖然疲倦，但心靈更強壯」。他又感謝壁屋監獄的職員及囚友，因大家對他很友善。

陳健民因2014年佔領運動被判串謀公眾妨擾，以及煽惑他人犯公眾妨擾罪成，入獄16個月，他無申請保釋，扣除假期後要服刑326日，昨刑滿出獄。

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