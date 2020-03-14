【Emily】何君堯周浩鼎黃定光唔走 陳健波彈出彈入 4建制被趕 立會保安無抬人

【明報專訊】立法會內會噚日召開第13次特別會議，但仍未選出正副主席，緊接舉行財委會會議。主持內會嘅公民黨郭榮鏗（Dennis）過咗會議原定結束時間，仍然畀民主黨尹兆堅發言，引嚟財委會主席陳健波不滿，喺席上批評 Dennis冇準時交還會議室，Dennis話佢叫囂，命令佢馬上離開會議室；何君堯加入批評Dennis，同樣畀Dennis話佢喺位叫囂，逐離會議室。不過何君堯唔聽，更拍枱大叫「出去豬兜（咪兜）度講嘢啦豬兜」，衝出主席台批評Dennis濫權。民主派不滿保安冇抬走何君堯，話同對待民主派嘅做法有別。
會議時間結束
郭榮鏗照畀尹兆堅發言惹不滿
民建聯周浩鼎同黃定光都加入戰團，企起身批評Dennis，同樣被要求離開會議廳，但兩人唔聽，保安亦無抬人。爭拗期間，已經離開會議廳嘅波哥又走返入嚟，畀公民黨陳淑莊發現大叫：「陳健波點解又可以入到嚟？」Dennis亦問「保安，你哋喺度做咩嘢？」周三財會，Dennis因形容波哥係「奴才」，畀波哥逐離場。
內會上，建制泛民再為「武漢肺炎」字眼爭拗，泛民認為「武漢肺炎」肆虐，唔應該召開任何同抗疫無關嘅會議。建制派不滿泛民用「武漢肺炎」字眼，民建聯何俊賢話「病毒無地域和人群之分」，又問「十年後武漢人點樣抬起頭」，認為議員用詞係反映人格。公民黨郭家麒話，醫學上唔會因為病名而歧視一個地方，反問係咪要去信要求世衛叫「香港腳」做「真菌腳」。工黨張超雄亦問，「講武漢肺炎就無人格？係咪要跟足共產黨先有人格呢？」