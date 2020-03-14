【Emily】何君堯周浩鼎黃定光唔走 陳健波彈出彈入 4建制被趕 立會保安無抬人

會議時間結束

郭榮鏗照畀尹兆堅發言惹不滿

民建聯周浩鼎同黃定光都加入戰團，企起身批評Dennis，同樣被要求離開會議廳，但兩人唔聽，保安亦無抬人。爭拗期間，已經離開會議廳嘅波哥又走返入嚟，畀公民黨陳淑莊發現大叫：「陳健波點解又可以入到嚟？」Dennis亦問「保安，你哋喺度做咩嘢？」周三財會，Dennis因形容波哥係「奴才」，畀波哥逐離場。

內會上，建制泛民再為「武漢肺炎」字眼爭拗，泛民認為「武漢肺炎」肆虐，唔應該召開任何同抗疫無關嘅會議。建制派不滿泛民用「武漢肺炎」字眼，民建聯何俊賢話「病毒無地域和人群之分」，又問「十年後武漢人點樣抬起頭」，認為議員用詞係反映人格。公民黨郭家麒話，醫學上唔會因為病名而歧視一個地方，反問係咪要去信要求世衛叫「香港腳」做「真菌腳」。工黨張超雄亦問，「講武漢肺炎就無人格？係咪要跟足共產黨先有人格呢？」