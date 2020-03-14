職員陪同青山覆診 殘疾院舍院友走失

青山醫院發言人稱，昨日上午獲悉該院舍陪同前來的病人擅自離開，院舍職員已報警，院方會全力配合警方調查。社署發言人稱，有關院舍已報警及通知走失院友的家人，而社署殘疾人士院舍牌照事務處已要求有關院舍提交特別事故報告。

職員形容事主醒目 曾借尿遁買煙

涉事院舍「東海愛兒之家」位於元朗新田新圍村。昨早一名40餘歲患精神病的男院友，由職員陪同往青山醫院覆診，其間該院友說要上廁所，其後不知所終，院舍職員在醫院內尋找不果，遂於下午1時報警。警方接報到場協助尋找，至昨晚仍未將院友尋回。東海愛兒之家有限公司職員形容該院友「好醒目」，過去覆診時亦曾「借尿遁」，最後被發現於便利店買煙，成功尋回。

立法會議員張超雄說，院舍有責任看管院友，尤其有走失紀錄者，更應貼身看管。他說陪診時至少應「一對一」，但有時一個職員也未必足夠，若院友要上廁所，最好安排同性職員看管。他又說，私營院舍一般人手不足，職員和院友比例可達1比40，加上現時疫情影響，院舍更難請人。

社署2017年曾向各殘疾院舍主管發信，講解預防殘疾院友走失的措施，包括要與有遊走行為院友的家人保持溝通，了解其遊走原因；按院友喜好、需要及能力安排消閒活動等，但發中未有提及人手要求。張超雄認為社署亦要就院舍人手安排提供更清晰指引。