薩凡納停辦港分校 學生轟無溝通 交回歷史建築校舍 學生可轉網上或赴美上課

現有673學生 千人網上聯署促保留

SCAD在網頁宣布，過去數月審慎考慮應否維持香港分校，在「以學生安全和學術質素為優先」及詳細分析後，決定在今年春季學期完結（即6月1日）後，結束香港分校，之後會繼續在網上授課。校方計劃未來數周逐一與學生會面，商討他們轉到美國分校或以網上形式完成學位等事宜，若學生轉到美國將獲安排校內住宿，校方稱目標是所有香港分校學生如期畢業。

有香港學生發起網上聯署，不滿校方停辦香港分校前沒有與學生溝通，截至昨晚10時半，有逾1100人聯署要求校方保留香港分校。本報記者昨到訪該校，見大門關上，保安員表示學校實行網上教學，故沒有教職員或學生返校。

前北九龍裁判法院為二級歷史建築，也是本港首批活化建築伙伴計劃的建築物，政府2009年批出項目，該校2010年9月開始營運，現開辦15個課程，每年學費逾29萬元，4年學費逾110萬元；該校首期收生145人，教育局數據顯示現有學生673人。

陳智思「跌眼鏡」 稱校方自資活化經驗多

時任古諮會主席陳智思對該校停辦表示「跌眼鏡」，他對SCAD「最有期望」，稱其活化經驗豐富，「薩凡納主動提出不要政府資助，自資修復活化」。他估計SCAD停辦與內地生人數未及預期有關。翻查資料，SCAD當年承諾花1.5億元作活化。陳說，活化計劃至今10多年，成效好壞參半，主要取決於項目地點、交通，但至少達到復修歷史建築的目標，能否持續營運是未來需解決的問題。

公民黨立法會議員陳淑莊稱本港藝術出路有限，SCAD學費不便宜，對本地生吸引力有限，她估計校方高估能收取內地生的人數，始終難敵財政問題。

陳淑莊：學費不便宜 高估收內地生人數

立法會教育界議員葉建源說，SCAD在港設校的目標之一是收取內地生，但一直欠理想，且學費偏高，有經濟能力的本地學生則另有不少本地或海外選擇，最終導致收生不足。

政府發言人稱昨收到校方停辦通知，有關租約今年7月31日屆滿，政府將於8月1日起接管建築物，並納入第六期活化歷史建築伙伴計劃，詳情日後公布。