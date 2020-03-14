橫洲公屋前期工程撥款通過 造價降至18億

梁耀忠憂爛尾拖糧 政府稱會監察

議會陣線朱凱廸批評，即使造價減少，但平均每個單位仍要承擔近45萬元平整費用，而項目一期接近山邊，工程造價必然較高，質疑政府未有發展面積較大及較平坦的橫洲二、三期公營房屋項目，證明政府發展項目時並非先易後難。

泛民批奧雅納問題多 土木處：已改善

公民黨楊岳橋指出，橫洲工程顧問公司奧雅納曾挪用政府數據，質疑為何政府仍委任。民主黨鄺俊宇亦認為，奧雅納曾發生工程記錄缺失等問題，質疑政府仍委任對方是否「御用公司」。卜國明表示，政府因應該次事件，已按機制暫停奧雅納投標，奧雅納已作內部改善，政府會監察表現。

朱凱廸和公民黨譚文豪分別提出臨時動議，前者要求政府為村民完成遷置前安排過渡住屋等；後者要求橫洲項目內的公共道路不會被私人發展商借用作為私人項目發展。惟兩者都被否決不獲處理。不過，委會副主席陳振英在下午會議時，指會議秘書稱處理譚文豪動議時程序不符合規程，提出要重新表決。泛民和建制派都不同意，擔心變成先例，改寫投票結果。陳振英短暫休會考慮後，決定不再次投票。