梁振英舉報公職失當 李文浩：無所謂 告不入

李文浩和劉家衡連日來亦被民建聯和經民聯等建制派狙擊。民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜和該黨深水埗區議員劉佩玉早前召開記者會，批評李文浩等人的行為超越公職人員行事底線，質疑李干犯公職人員行為失當罪及違反區議員操守指引等，稱會尋求法律意見，再做進一步行動。

鄭泳舜：獲兩萬聯署 交區會跟進

劉佩玉昨回覆本報查詢稱，他們仍在諮詢法律意見，尚未有進一步行動，說與梁振英「803基金」是不同的團隊。劉稱，料社會上有不同群體都有跟進行動。鄭泳舜表示，關心事件的人有很多，目前已取得兩萬個聯署，將交深水埗區議會要求開會跟進。

梁：頂泛民光環 李：我是本土派

梁振英昨在社交網站透露，決定報案舉報李文浩干犯「公職人員行為失當」罪，稱香港是法治之區，各級議員不能以為頂着「泛民」的「光環」，就可以無法無天。李回應稱「無所謂」，並強調自己是「本土派」，「極度遺憾梁振英抹黑我是泛民」。

（反修例風暴）