官憂疫情阻礙上庭 保釋學生被拒離境

被控一項暴動罪的被告謝曉峰（20歲）為科大計算機工程學三年級生，辯方早前稱其成績平均積點（GPA）達4。案件上次在西九龍裁判法院提訊時，被告獲准保釋期間豁免離港限制，以赴新加坡國立大學做交換生。辯方昨申請延續豁免離境限制，讓被告繼續赴新加坡交流，但遭拒絕。

控方透露，案件本月27日會再提堂，屆時控方將申請押後至4月16日在區域法院答辯，故反對被告在案件押後期間離港。

另外，中大生戴安（22歲）涉去年6月10日在立法會外搬動鐵馬，早前被控一項非法集結罪。他昨在西九龍裁判法院申請撤銷不得離港的保釋條件，讓他可在3至10月往德國大學作交換生，亦遭裁判官拒絕。

官稱答辯後或改決定

裁判官指出，本案涉及其他被告，加上在疫情影響下要重新排期，在技術上有困難，故拒絕更改被告的保釋條件。裁判官提到，希望控方盡快處理案件，完成答辯後，或對被告的申請決定有改變。

【案件編號：WKCC3791 & ESCC2495/19】

（反修例風暴）