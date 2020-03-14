顧委會籲梁家榮聽意見 工會批越線干預

顧委會：所有節目需嚴格跟從約章

顧委會與廣播處長梁家榮開會後，該會主席陳建強見傳媒稱，因應收到警務處長對《頭條新聞》的投訴，向港台提出3個建議：一、所有節目需嚴格跟從《約章》，提供準確持平新聞報道、資訊、觀點及分析；二、廣播處長要嚴謹處理投訴，全盤考慮各方意見，顧委會亦期望收到有關投訴的報告；三、希望廣播處長跟隨《約章》，重視和考慮顧委會的所有意見，若不接納需向該會匯報及解釋原因。

香港電台節目製作人員工會成員昨早在顧委會與廣播處長開會前，手持「停止干預」標語到場，並向陳建強遞交請願信。工會主席趙善恩指出，顧委會職能是聽取投訴報告，近日高調介入個別節目，施加強大壓力，已超出不干預編採工作的界限。

工會：履約章應看整體節目編排

針對陳建強的3個建議，工會稱按《約章》所指，顧委會無職權要求港台解釋其決定，以及要求港台如何處理投訴；又稱港台節目是否涵蓋《約章》內的五大使命，應靠整體節目編排，非由一個節目完成，顧委會若認為節目不全面，應提出具體理據。

港台：按機制處理每宗投訴

《頭條新聞》主持吳志森回覆本報稱，節目常被投訴對製作團隊造成困擾，「起碼增加了行政工作」，但他不會因此「不敢講、不敢做」，而且團隊一向非常謹慎，現在要更慎重處理製作。他又稱，梁家榮向港台員工發信，是以文字表達港台的「擺位」。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，將根據機制處理每宗投訴，而且一直恪守《約章》。她又稱，港台明白顧委會是諮詢角色，顧委會亦知道不會參與港台日常事務。

（反修例風暴）