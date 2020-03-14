涉和你Lunch襲正義姐 兩青年控傷人 遊行後凌晨私了案 巴裔青年認襲擊

被告依次為學生蔡俊軒（23歲）、報稱無業的黄卓熙（20歲），各被控一項傷人罪。控罪稱，兩人於本年2月21日在銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場非法及惡意傷害女子藍雪寶。首被告有聽障，出庭時戴上助聽器。

兩人准保釋 首被告聽障需戴助聽器

據了解，兩名被告當日出席集會時，遭一名手持國旗的市民挑釁，雙方隨即發生衝突及打鬥，其間事主持電話欲拍攝過程，遭首被告用疑似手機打傷者頭部，次被告亦有腳踢傷者。傷者即日出院，警方隨後透過八達通紀錄及閉路電視片段拘捕兩被告。

裁判官應控方要求押後案件，並批准兩名被告各以現金1萬元及人事擔保5000元保釋，須禁足銅鑼灣勿地臣街，每周亦須到警署報到。

去年12月8日民陣發起「國際人權日遊行」，至翌日凌晨1時旺角發生兩批政見不同者發生口角，一名男子疑遭9人「私了」打至昏迷倒地。涉事的巴基斯坦裔18歲男生Hamaad Mahmood，昨承認一項襲擊致造成身體傷害罪，還押至3月27日判刑，待索取被告的背景、精神科、勞教中心及教導所報告。

控罪稱，被告2019年12月9日在旺角西洋菜南街與山東街交界襲擊39歲運輸工人陳大鵬，致陳身體傷害。案情指出，戴着口罩的被告及其餘8人與事主口角，被告數度以腳踢及疑似警棍襲擊事主，事主一度昏倒地上，被毆至左眼及右臉多處瘀腫。

中年漢涉粗口罵警控擾秩序

另外，網民去年11月10日發起「八區開花」反修例示威，現時失業的被告王偉威（51歲）當晚涉在旺角以粗口辱罵警員、指摘對方放催淚彈等，事隔4個月被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，昨在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官批准他以500元保釋，須守宵禁令及禁足旺角彌敦道與亞皆老街一帶，並押後案件至4月24日在九龍城裁判法院再訊。

【案件編號：WKCC4529/19、586 & 589/20】

明報記者

（反修例風暴）

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