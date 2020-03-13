【Emily】參加新民黨初選 李梓敬退出自由黨

話黨高層勸退 非常艱難決定

李梓敬話盡咗最後努力，可惜事與願違，喺自由黨高層嘅勸告下，「只好非常難過、極其不捨地自行退黨」。佢又話感激自由黨領導多年悉心栽培，「今次退黨嘅決定，確係萬般不捨」。

新民黨主席葉劉淑儀噚日下晝同Emily講，初選機制唔係為李梓敬度身訂做，亦唔係瞄準自由黨。佢話聽過有民建聯成員都有興趣參加初選，但最終無報名。葉太話初選非常嚴格，有筆試、口試同模擬論壇，形容係挑戰，亦唔代表一定可出線。

葉太話以佢所知，都有啲非政黨人士報名，市民都有，但由於基本要求係要有兩年地區工作經驗，所以有啲市民未必符合要求。葉太話已報名港島區初選，至於有無人挑戰，佢就話「未check 」。

李梓敬噚日向友人發短訊，宣布已報名參加新民黨新界東初選。自由黨黨魁鍾國斌回應話，李梓敬事前無同黨商討，認為佢應該退黨。自由黨榮譽主席田北俊對於李梓敬嘅做法表示「I don't care」。

新民黨初選以新界東嘅競爭較激烈，該黨新界東立法會議員容海恩，仲有兩個公民力量成員，包括發言人林宇星同廣西南寧市政協委員、社區主任陳志豪亦都有報名。