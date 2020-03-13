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2020年3月13日星期五
港聞二
美人權報告批港警暴 提8‧31新屋嶺 外交部：詆譭警隊美化暴力
議辦貼「藍絲與狗」遭衝擊 議助漂白水潑地 警指傷人拘捕
4警「天下制裁」遇襲 7男被捕最小13歲
稱6．12被襲 市民入稟促警「交名」
頭條新聞3萬讚6500投訴 港台顧委會今晤廣播處長梁家榮
「電子牛肉乾」下周3區試行 下月擴至全港 不排除巡警使用
新行車證涵二維碼 警App專用
數碼港招聘博覽移師網上
港大研究：江豚幼體錫化物 高03年10倍
派對後圖姦醉娃 餐飲經理囚4年半
港鐵路軌現裂縫受阻個半鐘 半年3宗 柯士甸至尖東站需慢駛 一度14分鐘1班車
限巴士車長最長工作13小時 運房局盼今年底落實
水警海關聯合反走私 檢120噸凍肉拘20人
瑞思酒店又欠租 業主再入稟追830萬元
稱倘確立逐條審議 「兩三個會可完」 泛民：14周產假盼今屆通過
何志平上訴案 判決或需數周
尊子漫畫
【Emily】8分鐘發言 郭偉強鬧人度過 又話要快啲通過增產假條例……
【Emily】參加新民黨初選 李梓敬退出自由黨
【Emily】政府捍衛中聯辦
【Emily】教宗捐77萬支援香港抗疫
【Emily】近1500斑蝶來港越冬
【Emily】呂大樂退任教大副校
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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