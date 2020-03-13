何志平上訴案 判決或需數周

3法官多次延長時間 1人香港出生

由判囚到上訴過程接近一年，何志平距出獄期僅剩下不足3個月。上訴由美國聯邦第二巡迴上訴法院處理，這次何志平沒現身上訴庭，只由律師代表出庭，公眾席及傳媒也寥寥可數。聆訊在曼哈頓聯邦第二巡迴上訴法院進行，由3名法官審理，包括一名香港移民法官陳卓光（Denny Chin）。

控辯雙方各有10分鐘陳辭，直播熒幕上有計時器。惟法官多次要求延長時間，雙方答辯均逾時約5分鐘，比其他上訴案明顯複雜。聆訊歷時約30分鐘，控辯雙方陳辭結束後即時離席，上訴結果尚待公布。

辯方爭議「本地聯繫」證據不足

辯方律師Benjamin Rosenberg代表何志平陳辭，指被告非美國公民，案發時代表的公司又非美國機構，認為他因「本地聯繫」而被定罪的證據不足。

檢控官Douglas Zolkind反駁，《海外反腐敗法》中有兩條細項，包括被告與美國有本地聯繫；或被告沒有本地聯繫，但進入美國領土犯罪。法官追問和確認，若何志平於香港犯罪，則不符後者定罪條件。

法官Reena Raggi追問，何志平經美國銀行系統由香港匯款到非洲國家，美國是否有控告其洗黑錢的司法管轄權。Zolkind解釋，何志平是一個老練、活躍國際人士，清楚由美國匯錢到非洲國家的行為。法官又向Zolkind確認，何志平匯款時用的是美元。

何志平因行賄非洲國家乍得及烏干達政要，2017年11月於紐約機場被捕。他被控《海外反腐敗法》和洗黑錢等8條控罪，最終7條罪成，判監3年及於一年內繳付40萬美元罰款（約314萬港元）。何志平於美國被起訴的主因，是經美國銀行匯款予非洲高官，以及接觸聯合國大會主席並策劃行賄。根據監獄網站，即使上訴失敗，他亦會於今年6月8日獲釋。

特約記者 黃靖凝 紐約報道