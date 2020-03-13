稱倘確立逐條審議 「兩三個會可完」 泛民：14周產假盼今屆通過

若6．29未恢復二讀 今屆無法過

立法會法律顧問昨於會上說，受事務委員會性質所限，議員只能就政策提問，不能如法案委員會「逐條審議」。

民主黨黃碧雲指出，昨已於會議向何啟明「提水」，認為委員會應盡量仿效法案委員會般審議條例草案，若能「逐條審議」，不會犧牲審議法案的嚴謹性。被問到今個會期內能否通過草案，黃碧雲說，現時仍有太多因素影響，但自己也希望延長產假的議案盡快通過。

譚文豪倡白紙黑字訂討論形式

公民黨譚文豪亦表示，個人希望今個會期內可通過延長產假議案，但主席應先訂立討論形式，在無法「逐條審議」下如何修訂條例字眼、標點符號等問題，建議委員會主席可在下次會議前白紙黑字寫好處理方式，認為這些問題若解決，相信兩三個會議就可完成審議。

議會陣線毛孟靜認為，立法會內無人反對延長產假，但「最緊要睇清楚（條例草案）字眼」，現時才3月，暫不太擔心議案無法通過。她形容何啟明昨採取「先禮後兵」姿態，自己本無打算發言，後因立法會法律顧問指委員會「無法逐條審議」的說法，才開口反對。

何啟明：泛民意見合理 將商如何逐條審

何啟明在會上稱，立法會大會最後一次會議為7月15日，政府要在6月29日恢復二讀才能趕上在今個立法年度通過延長產假的草案。

何啟明向本報表示，昨天會上吸納到各個議員意見，認為民主派議員對會議討論形式的意見合理，會與秘書處商討如何符合議事規則，同時又可逐條討論條例草案。

至於將加開多少會議，他說暫時仍無法評估，但法案內容並非新條例亦不複雜，技術性內容不多，希望各委員做好工作，而下次會議將不會再討論規程問題，而會直接由政府官員解釋草案內容。