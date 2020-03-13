限巴士車長最長工作13小時 運房局盼今年底落實

運房局並建議運輸署成立常設「專營巴士安全小組」，跟進專營巴士安全工作，計劃開設3個首長級職位，包括屬D2薪級的安全總監一職，以及9個非首長級職位，涉及年薪總開支逾2000萬元。

倡設安全小組 3首長職位

運房局在文件稱，截至去年底，約400部新巴士全座椅配備安全帶，而各專營巴士營辦商會於今年內，為約700部現有巴士加裝安全帶，目標是3年內為約1900部現役雙層巴士上層坐椅加裝安全帶。當局稱，各營辦商亦於今年內，為約4200部現有巴士加裝「電子穩定控制系統」及「車速限制減速器」，料2023年底完成。

700巴士今年內加安全帶

當局又稱，為提升巴士車長駕駛安全，前年2月已更新《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，改善最長駕車時間及最短休息時間的安排，稱各營辦商已開始實施13.5小時特別更安排，並致力在今年底落實13小時特別更安排；運輸署亦計劃委聘專家，就識別和管理疲勞駕駛的課題做全面研究，包括了解車長疲勞駕駛的整體情况、根本問題及成因等。

當局續稱，運輸署正與巴士營辦商及製造商研究改善巴士結構，特別是上層結構，其中製造商已因應本港情况，利用電腦模擬評估現有巴士結構強度，會研究加強結構的措施。