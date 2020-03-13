港鐵路軌現裂縫受阻個半鐘 半年3宗 柯士甸至尖東站需慢駛 一度14分鐘1班車

港鐵：車長駛經聞異響

港鐵表示，有車長報告列車駛經西鐵線柯士甸至尖東站之間、往紅磡方向的路段時，發現路軌有聲響，港鐵工程人員於下午近3時半到場檢查，發現路軌上有一條裂縫，車務控制中心安排列車駛經該路段時慢駛，令來往紅磡至屯門站一度延至14分鐘一班車。昨午約5時在完成臨時加固路軌後，列車服務回復正常。港鐵表示，會在收車後展開詳細調查及更換相關路軌。

昨午4時半，西鐵線尖東站人流不多，候車乘客秩序大致良好。家住元朗的陳先生下班後一向乘西鐵回家，他在尖東站等候約10分鐘上車。對於港鐵服務受阻，他表示沒有太大影響，「已習慣港鐵會慢駛和停車，（元朗站）幾乎每個月都停一日」。

專家：裂縫細小仍可減速駛過

工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇表示，路軌由金屬製成，出現磨損裂縫屬正常情况，就如駕車會「爆軚」。他說，如裂縫細小，可讓列車減速駛過，待收車後再維修。他建議港鐵應調查事件成因。

本報記者翻查立法會文件，港鐵於2011年起，每周兩次在西鐵線路軌巡邏目視檢查，每6星期一次以超聲波軌道檢測車做超聲波檢查，較東鐵線每72小時一次目視檢查，及每3周1次以超聲波檢查少。張子惇說，裂縫普遍細小，肉眼難以看見，如「目測找到已大件事」。