派對後圖姦醉娃 餐飲經理囚4年半

被告王毅俊（40歲）報稱任餐飲業經理，他否認一項企圖強姦罪，即於前年8月11日在美孚新邨第2期一個單位內企圖強姦女子X（26歲）。

辯方甫開庭便稱已呈上兩條女事主去年中與他人出席派對的影片，質疑女事主心理創傷報告中稱其社交受影響的程度；但法官回應稱無權推翻陪審團決定及報告結論，不明辯方所意，又說出席活動不等於心理無礙。

辯方求情時呈上多封求情信，其中一封由多名被告朋友聯署，又說被告只是一時衝動。

法官判刑稱，被告內褲污漬同時驗出自己及女事主的DNA，而案發時被告先脫下衫褲並鎖上房門，不認同辯方所指被告是衝動行事，心理創傷報告亦指出女事主事後有創傷後遺症的徵狀，如睡眠困難及難以集中精神等，需接受心理輔導，故判被告監禁4年半。

案情指出，被告、女事主及其女友人與另外9人出席派對喝酒後，被屋主邀請留宿，當時女事主近乎醉倒，遂答應並與女友人睡在客房。至早上女友人感到牀搖擺而醒來，發現睡前身穿完整衣服的事主下身赤裸，揭開被單後發現被告全裸睡在事主旁，事主醒後卻不知何事。

【案件編號：HCCC142/19】