「電子牛肉乾」下周3區試行 下月擴至全港 不排除巡警使用

免手民之誤變無效 資料傳至警方系統

以往交通督導員和警員於抄牌需手寫告票，用文字描述違例情况、街道名稱，或有手民之誤或字體不清晰致告票無效，未能收取定額罰款。下周一起，60名交通督導員會於灣仔、將軍澳及深水埗3區，透過手機應用程式，掃描行車證二維碼（QR code）或以人手輸入車牌，再以便攜式打印機列印告票，督導員亦可以手機拍攝最多5張現場圖片，記錄告票所涉車輛的違泊情况。

警務處交通總部（交通管理及違例檢控科）署理高級警司聶凱鵾昨表示，手機會連接網絡，抄牌後資料會上傳至警方電腦系統，另有全球定位系統（GPS）自動偵測違泊地點。聶凱鵾說，首階段參加計劃的交通督導員共60人，4月中會擴展至其餘21個警區，共340名交通督導員都會轉用電子牛肉乾。聶凱鵾說，試行3個月後若成效理想，不排除讓其他警員試用。先導計劃包括設置儀器等斥資共約800萬元。

去年告票跌三成 稱近期嚴打違泊

保安方面，聶凱鵾說督導員落更後要歸還手機，萬一遺失，警方可經遠端銷毁有關程式，確保無外人擅用。運輸署將在新簽發及續領的車輛牌照印上載行車證資料、已加密的二維碼，只有警方的流動應用程式才可讀取（另見稿）。

去年發生反修例風波後，有指警方抄牌數字大減，根據2020/21年度《財政預算案》開支預算，警方去年發出的違例泊車告票有141萬張，較2018年的202萬張下跌30%。聶凱鵾說，警方近期已加強打擊違泊，上月發出了14萬張告票，較1月上升40%。