頭條新聞3萬讚6500投訴 港台顧委會今晤廣播處長梁家榮

顧委會：按約章提意見非干預

顧委會主席陳建強確認今日會晤廣播處長梁家榮，稱屆時會與梁家榮探討港台能否遵守《香港電台約章》要求的編採方針。陳建強說，顧委會只會按《約章》要求提出意見，並非干預港台事務。顧委會就警方投訴，已於周一再去信港台了解，據悉港台昨日回信稱《頭條新聞》是諷刺時弊節目，不能與嚴肅的時事新聞相提並論。

梁稱《頭》「少有反映社會脈搏」

廣播處長梁家榮昨去信港台員工，稱港台像社會各界一樣遇上前所未見的挑戰。他形容《頭條新聞》已歷30載，類型與旨趣「眾所周知」、「絕非新聞報道節目」，內容特色為「諷刺」，是少有「劇種」借社會熱話反映社會脈搏，也讓觀眾「舒氣釋懷」。他又引述在2月1日至3月8日期間，收到3萬多宗讚賞及6000多宗投訴（見表），稱港台會珍視每宗回饋及虛心接受投訴，並希望「部門與部門之間互相理解」，各司其職，「責有攸歸」。

稱虛心聽投訴 盼部門互相理解

對於梁家榮於例行會面前去信員工，陳建強認為「外界不必過分解讀」，他說香港受疫情困擾，梁家榮在信中為員工打氣、給正能量「是一件好事、應該要做」。他重申，顧委會是港台一分子，關注社會批評港台的意見，不希望任何負面新聞影響港台運作。

（反修例風暴）