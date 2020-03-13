4警「天下制裁」遇襲 7男被捕最小13歲

7人年齡界乎13至34歲，分別於半山、黃大仙、藍田及將軍澳被捕，他們報稱學生、無業及送貨工，當中6人年齡不足20歲，13歲被捕少年獲准保釋，其餘6人仍被扣查。警方檢走相信是眾人當日身穿的衣物、鞋及背囊。

施襲者當日蒙面 警稱已查錄影

毒品調查科警司（行動）鄒旺忠昨於記者會稱，當日中區警民關係組4名人員主動向主辦方協調時，有人刻意刁難，意圖挑起人群情緒引起混亂，導致4人遇襲。被問到他描述的人是否指民間集會團隊發言人劉頴匡，鄒稱劉頴匡案已提堂，不便提及案情及評論。

被問到施襲者當日穿黑衣及蒙面，警方如何確認7人涉參與襲擊，鄒兩度重申已翻查大量閉路電視及現場錄影片段，相信被捕人有直接或間接參與襲擊，以及有參與包圍。

民間團體1月19日發起「天下制裁集會」，警民關係組4名便衣警當日要求終止集會，其間便衣警遭人以傘、伸縮棍及磚頭襲擊，負傷逃至長江中心，再被打至頭破血流，事後其中兩人需要縫針、一人手指骨折要接受手術；另有1人頭骨破裂需接受手術取出磚碎，至今仍未能復工。

（反修例風暴）