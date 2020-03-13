議辦貼「藍絲與狗」遭衝擊 議助漂白水潑地 警指傷人拘捕

3人報稱遭濺中

警方昨日清晨6時許帶同搜查令，到深水埗區議員劉家衡寓所，以涉嫌傷人拘捕其25歲女友兼助理潘書韻，並檢走她的手機及一條裙。潘報稱任職補習老師，以網名「搣時潘」在網上教授中文。至下午1時40分，警方押解潘返回劉家衡及李文浩的辦事處搜查，逗留約20分鐘後取走一桶漂白水作證物，至傍晚6時許潘獲准保釋，須於4月中旬向警方報到。

劉家衡表示，警方昨晨登門搜捕時持搜查令，但探員拒絕讓其細閱，短暫展示便收起，2名探員隨即把他按到屋內一張凳上，潘無法與他接觸便被帶走，至下午警方再派出11名探員押解潘到議辦搜查，探員取走一桶漂白水離開。劉指，探員檢走的是一桶全新未用過的漂白水。劉表示，本周一議辦被「藍絲」衝擊，自己是受襲一方，而其女友身形矮小，事後被捕遭重兵押解，情况罕見，不理解警方為何高調搜查受襲方。

事發於本周一，數十名親建制示威者戴口罩及持棍，衝擊劉家衡及李文浩的辦事處，其間曾拆毁門外閉路電視，又向辦事處大門外吐口水，並對兩名議員及兩名女助理拳打腳踢，潘與另一女助理當時手受傷送院，警方當場以襲擊及刑事毁壞拘捕3男，包括香港政研會兩名主席鄧德成及關新偉。網上片段顯示，潘當時曾大叫「洗地，唔好意思，抹地抹地」，向辦事處大門地下潑漂白水。據悉，警方引用俗稱「傷人19」的《侵害人身罪條例》第19條「非法及惡意傷人或對他人身體加以嚴重傷害」拘捕潘，一經定罪可判監3年，據悉當時有3人報稱被濺中。劉家衡則在fb專頁稱，潘「隨時被告『傷人17』一條可判終身監禁的罪名」。

大狀：事前聲明「洗地」

拒離開遭濺中難入罪

大律師陸偉雄表示漂白水具腐蝕性，如被濺中或致皮膚過敏感甚至紅腫，可能觸犯普通襲擊或襲擊他人致造成身體傷害罪，濺毁他人隨身財物亦會觸犯刑事毁壞，但若潑液方事前已聲明「洗地」，有人拒絕離開後遭濺中難以構成罪行。

（反修例風暴）