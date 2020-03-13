美人權報告批港警暴 提8‧31新屋嶺 外交部：詆譭警隊美化暴力

外交部駐港特派員公署斥報告美化暴力、詆譭「依法止暴制亂」的特區政府和警隊，「對人權與自由的褻瀆」，稱強烈不滿、反對報告干涉香港事務及中國內政。特區政府發言人稱高度重視並堅定維護香港人權自由，反指去年6月至今示威不少演變成暴力事件，警隊用相應武力「止暴制亂」。

報告關注濫捕干預集會自由

美國國務院須每年提交各國人權狀况報告予國會，根據美國法例，美國貿易政策須關注他國人權。2019年度人權實踐報告香港部分以大篇幅提及警暴（見表），稱受關注的人權議題包括針對示威被捕者的警暴、隨意拘捕、干預和平集會及結社自由等。對於反修例示威，報告稱大部分示威者都是和平，但部分使用暴力、毁壞公物。

眾志料人權民主法案報告措辭更強硬

翻查資料，2018年報告主要提到中央政府侵蝕特區自治，並指控特區政府藉檢控示威者、DQ立法會議員等令政治示威、言論自由出現「寒蟬效應」；警察問題則主要提及「七警案」。

美國國會早前通過人權與民主法案後，美國亦須就香港情况發表另一份報告。香港眾志表示，報告反映華府對香港人權受侵害有鮮明取態，預料未來發表的人權與民主法案報告將使用較強硬措辭。民權觀察發言人王浩賢亦稱，香港人權狀况倒退，可能影響美港關係及貿易政策。

葉劉批不全面：我們不存在警暴

上周訪美的行會成員葉劉淑儀稱，人權報告主要聆聽人權組織、與政府「有摩擦」的人，評估不全面；指控警隊違反人權是毫無根據，「我們當然不存在警暴」。同於上周訪美的資訊科技界議員莫乃光認為，香港出現多宗可疑失蹤、死亡個案，報告僅稱無證據，他認為若指出警察不願調查等問題，會更全面。

葉太預計，未來人權與民主法案報告不會側重人權；莫乃光亦料兩份報告未必掛鈎，稱許多游說進行中，而人權與民主法案報告須闡述為何香港高度自治仍然合格，料對港要求更高。

另外，報告亦提及西藏，稱受關注的人權議題包括被失蹤、酷刑、隨意拘留、政治犯、審查及封鎖網站、嚴重限制宗教自由等。

（反修例風暴）

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