【Emily】批區議員李文浩3宗罪 民記研法律行動

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜（Vincent，中）同其團隊噚日開記招，批評李文浩等人「3宗罪」，包括張貼侮辱市民告示、收公帑但揚言唔服務某啲政治取向嘅居民，以及任由職員義工謾罵市民，甚至用漂白水潑市民。Vincent批評呢啲行為係超越做公職人員嘅底線，要嚴正譴責兩人，並要求佢哋收回言論及向公眾道歉。

民建聯深水埗區議員劉佩玉話，正計劃喺區議會大會上提出動議，針對有關言行表達遺憾，並會建議成立工作小組調查違反區議員守則一事。另一深水埗區議員何坤洲就喺記招上出示多封市民投訴信，批評遭到侮辱、有區議員唔願意提供服務等。

李：指控可笑 接過百死亡恐嚇

李文浩同Emily講，對民建聯嘅指控覺得荒謬可笑，以佢理解區議會條例、公職人員行為失當罪等亦唔係咁用，指對區議員有法定約束力嘅，只係要求佢哋要定時出席區會會議並反映意見；認為若民建聯要告佢就「放馬過嚟」。李又話劉佩玉有言論自由喺區會上跟進事件，「佢拎到其他議員支持咪提出囉」；而事發至今已收到過百死亡恐嚇、近千個滋擾電話，但強調唔會驚。