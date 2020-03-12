【Emily】陳健民周六出獄 想食雲吞麵

難忘教7囚友英文 悄悄過61歲生日

阿臻同Emily講，KM「無肥到無瘦到」，仲啱啱剪完頭髮，精神爽利。阿臻話，KM周六出獄後，會喺監獄門外簡單同大家講幾句，之後就會返屋企同家人共聚。KM一直都喺獄中教囚友英文，已經完成咗「最後一堂」英語堂，前前後後教過7個囚友，引述KM話佢哋「由he she it都唔識，到學到簡單生活會話，經驗好深刻」。

原來KM啱啱喺獄中度過咗61歲生日，但監獄內無人知，KM喺生日當日依舊當值清潔丶搬水丶倒垃圾，十分自在，亦哼起《阿信的故事》主題曲。KM亦特別感謝支持者寄畀佢嘅書信，有支持者提及自己當年喺佔領運動中仍然冷漠，但如今喺反送中運動中，體會到爭取普選嘅重要。對於支持者呢種醒覺，KM覺得「吾道不孤」。

受到疫情影響，原定上月底嘅佔中九人案上訴延遲咗，KM話唔覺得可惜，𠵱家服刑完畢，「如釋重負，很是自在」。KM因為2014年嘅佔領運動，被判串謀公眾妨擾，同煽惑他人犯公眾妨擾罪成，判囚16個月，佢無申請保釋，因此坐足326日監。