網台主持區選利誘𠝹票 終院駁回定罪上訴

終院：提供利益削選舉公平屬舞弊

終院常任法官李義及非常任法官施覺民昨聯合撰寫判辭，當中指出上訴的唯一爭議點是《選舉（舞弊及非法行為）條例》第7（1）條中「舞弊地」的意思，認為須考慮條文的文意及條例的整體目的，而該條例的第3條已清楚列明目的為進行「公平、公開和誠實」的選舉，所以「舞弊」屬破壞「公平、公開和誠實」選舉傾向的行徑。

終院判辭闡述，第7（1）條文亦涉及提供利益、索取或接受利益的「賄賂」特定行為，作為一個人參選或不參選的誘因。終院舉例，若一名立法會議員有意提拔黨內「明日之星」參選立法會，以微薄薪酬聘任對方為研究助理，讓對方學習議員工作，準備一年後讓他參選。雖然這聘用符合「利益」定義和條文所指的誘因，但條文內有「舞弊地」一語，即這些行為具有妨礙公平、公開和誠實進行選舉傾向，才屬犯罪。

稱上訴庭兩項詮釋不正確

另本案在原審時詮譯「舞弊地」須有「雙重意圖」，即同時證明被告以利益引誘別人或受別人引誘而影響參選決定，並意圖妨礙公正、公開及誠實的選舉進行，以及上訴庭將「利益」和「舞弊地」兩個概念融為一體，終院均認為詮釋不正確。

終院又指出，鄭永健在案發時故意和「舞弊地」提供金錢誘使其他人參與選舉，藉此從「目標候選人」身上「𠝹票」，目的是要操弄選舉令「目標候選人」不利，傾向於削弱公平、公開及誠實的選舉，故斷定他罪名成立，並一致駁回他的定罪上訴。

【案件編號：FACC5/19】