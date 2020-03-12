港人權排名跌5位 遜星洲

法律界立法會議員郭榮鏗認為，本港在「基本人權」的排名下跌，是與警隊濫暴、政府立「反蒙面法」，以及政府拒絕就反修例運動成立獨立調查委員會有關。

政府：多項排名上升

重申法治基礎穩固

政府昨晚發聲明提及香港在多個範疇的排名都有上升，包括在「廉潔」、「秩序與安全」、「民事司法」和「刑事司法」範疇；惟未談及基本人權和落實法規的排名下跌。政府在聲明中承認，社會上的情緒可能影響公眾和部分國際社會對香港法治的看法，「但我們必須重申，香港穩固的法治基礎仍然完好無損，基本權利亦受到《基本法》的妥善保障。過去數月的動盪並未影響香港的核心競爭力，法治基礎仍然穩固」。政府重申法治是香港社會核心價值，港府會繼續堅定維護法治。

香港在「秩序與安全」範疇排名上升兩位，成為區域及全球第二。港府說，香港的整體罪案情况連續12年呈下跌趨勢，「縱使2019年下半年的罪案形勢因暴力示威而出現急遽變化，警方仍然一如既往，致力維持香港治安」。

香港在「廉潔」範疇的全球排名提升一位，至第8位，政府指這反映香港在結合執法、預防貪污和公眾教育的反貪污策略上的努力，「如沒有堅決恪守法治，以及嚴謹的制衡機制包括司法獨立的配合，便會徒勞無功」。