訪美泛民料美對港報告 成高度自治「合格認證」

譚文豪、莫乃光及會計界梁繼昌昨日匯報訪美行程。梁繼昌稱，《香港政策法》報告料於5月前出爐，料除過往羅列對香港人權、高度自治情况的觀察外，亦會列出對香港的期望，包括「應做的事、不應做的事」，以決定是否延長美國對港高度自治的認證。

料列港「不應做的事」 倡DQ劃為紅線

莫乃光說，過往報告主要由美國駐港總領事撰寫，未來料會涉及商務部等，強調美國若要「認證」香港高度自治情况，「都要自圓其說才可」。他稱過往曾倡議美方撰寫報告可就DQ事件、拒絕外國記者入境等劃為「紅線」，列明港府不可做的事。

在現行《香港人權與民主法案》下，若出現非法疑犯移交、無理拘禁、酷刑及侵害國際人權標準事宜，美國可以制裁特定的人，譚文豪認為，7．21元朗西鐵站事件、8．31太子站事件、新屋嶺疑有被捕人遭虐待事件，都符合上述條件，負責的警方指揮官應列在制裁名單上。他稱未來冀整合並草擬名單資料，連同足夠證據提交美國國務院，並游說美國兩黨國會議員支持。他又要求美國盡快成立網站，提供渠道予港人提交制裁名單。

張國鈞料美方今年未必啟動制裁

同樣有份訪美的行會成員、民建聯張國鈞稱，會議期間未見有人提出制裁名單或報告形式，他說此行有反映美國不應以內部法律對港施壓，亦料美方今年未必啟動制裁機制，強調警察是執行職務，若民主派提交名單要求美國制裁，並不適當。