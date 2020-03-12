空頭支票圖騙值逾百萬名表 15歲男生提貨被捕 另拘3人

警方指被捕4名男子為本地人，3名提堂被告依次為15歲職訓局（VTC）一年級男學生、張浩賢（17歲）及陳漢樑（30歲），次被告和第三被告均無業。3名被告被控一項串謀詐騙罪，指稱3人於今年3月9日串謀向3間鐘表公司職員，不誠實及虛假出示銀行過數單，以訛稱款項已付予相關公司，並由15歲男生代取3隻勞力士表。另陳涉於九龍海灣酒店一房藏有1克「冰毒」及兩個玻璃冰壺，被控藏毒及管有適合及擬用作吸食危險藥物設備共兩罪。

假身分網上聯絡賣家 出示虛假過數單取貨

據悉，涉案3人為詐騙集團，以WhatsApp聯絡3間鐘表公司，向對方聲稱會轉帳到公司戶口，其後會有人取貨。15歲男生當日下午1至3時，分別向3間鐘表公司職員取貨，但均不成功。第一間公司因首被告未能出示身分證正本，拒絕發貨；第二間公司查看銀行紀錄，發現沒有可動用資金存入戶口，拒絕發貨；第三間公司雖見到首被告展示28萬元的過數紀錄，但通知警方拘捕取貨者，及後證實為空頭支票。

次被告為500元報酬犯案 3表行無損失

首被告聲稱利用假身分證聯絡賣家，再幫老闆取貨，事成後前往旺角一商場交給次被告。警方在該商場拘捕次被告及第三被告，次被告聲稱幫老闆取貨，可獲500元報酬。警方亦在第三被告身上找到涉案酒店房間鎖匙，在酒店房中搜出冰毒、吸食工具、假身分證副本、假銀行過數單、聯絡鐘表公司的電話卡等。

另外，商業罪案調查科總督察胡妙儀昨早召開記者會時表示，詐騙集團透過網上社交平台接觸售賣名貴物品的賣家，提供偽造的身分證副本，再向賣家訛稱以銀行轉帳付款購物。警方相信已瓦解一個詐騙集團，將繼續調查他們有否涉及更多同類案件。事件中，涉案表行沒有損失。

【案件編號：STCC487/20】