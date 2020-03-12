何志平刑滿前兩月上訴開審 6．8獲釋提早半月 陳辭完畢未有裁決

特約記者 黃靖凝 紐約報道

美國聯邦第二巡迴上訴法院當地時間11日早上10時﹙即香港時間昨深夜﹚，就何志平的上訴聽取雙方陳辭。據法庭排期，雙方可各自陳辭10分鐘，由於案件排在該庭當日第3宗案件處理，至本港時間今日凌晨，仍未有裁決。一旦上訴庭駁回其上訴，何志平仍可向美國最高法院提出上訴。

獄中拉琴補習 教「一帶一路」

據美國聯邦監獄局網站，現時在紐約曼哈頓大都會懲教中心服刑的何志平，將於今年6月8日獲釋，較監獄早前公布的6月底提早了大半個月，暫未知是否因其行為良好而提早獲釋。早前的法庭文件披露，何志平在獄中為囚友補習及表演拉小提琴，在案件開審前的還押期間，更在獄中教授有關「一帶一路」及於中國創業的課程。

何志平因向非洲國家乍得及烏干達政要行賄，2017年11月於紐約機場被捕，被控違反《海外反腐敗法》和洗黑錢等8條控罪，最終7條罪成，2019年3月被判監3年及於一年內繳付40萬美元罰款（約314萬港元）。何志平在判刑當日立即提出上訴，要求上訴庭撤銷其定罪，他的代表律師早前已提交書面陳辭，提出四大理據，包括何志平使用美國銀行匯款，但金錢由香港匯出，非洲國家接收，單純以美國為中間點，不足以構成罪行。

四大理據求撤控 金錢非美國匯出

何志平被捕前活躍於政界，亦是多間公司董事。據本港公司註冊處資料，除了已告解散的公司，何志平現時仍擔任12間公司董事，其中一間在英屬處女島（BVI）成立、2006年在香港註冊的公司「Queensmart Investment Limited」，董事只有何志平一人，該公司去年12月初向公司註冊處提交文件，終止在香港的運作。

涉事中華能源基金會網站停運

至於其他公司，包括捲入何志平洗黑錢案的「中華能源基金委員會有限公司」，董事名單未有變動，除了何志平外，中國華信高層葉簡明和陳秋途仍在董事之列。而中華能源基金會、中國華信等網站昨日已無法登入。