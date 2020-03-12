許留山遭申清盤 藍田分店被追租逾19萬

【明報專訊】多次被業主追討舖租的知名甜品品牌「許留山」，藍田匯景商場分店再被指拖欠逾19萬元租金，前日遭業主入稟高等法院追討，以及要求收回舖位。許留山同日亦遭一間玩具公司入稟高等法院申請清盤，債權人為權記玩具有限公司，根據司法機構網頁，案件將於6月3日處理。
許留山位於藍田匯景商場的分店再遭業主Bansque Limited入稟高院，要求收回舖位，以及追討分店去年10月開始拖欠逾19萬元的租金。翻查報道，Bansque Limited去年11月已入稟高院，向許留山追討7至10月的租金。
高峰期逾40分店
去年12間結業
許留山創立於1960年代，過往以「芒果西米撈」、「芒椰奶西」等甜品聞名，更引入「邊走邊喝」的餐飲消費模式，高峰時期在港擁有逾40間分店，其後開始在內地和東南亞發展，並於2015年獲煌天國際以5.24億元人民幣收購，營運模式改為開設加盟店。
不過，許留山近期在港陷入經營困局。許留山過往一年至少有12間分店結業，亦有多間分店遭業主入稟追租，以及要求收回舖位，當中包括位於銅鑼灣利園山道及尖沙嘴金馬倫道的分店。許留山本年1月回覆本報查詢時稱，關閉的門店主要集中在旅遊區和個別住宅區，形容公司業務去年受反修例運動巨大衝擊，來港遊客急劇減少，導致其傳統旅遊區門店業務減少六至七成，預計未來仍有部分門店關閉。
【入稟編號：HCCW46、HCA250/20】