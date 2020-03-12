許留山遭申清盤 藍田分店被追租逾19萬

許留山位於藍田匯景商場的分店再遭業主Bansque Limited入稟高院，要求收回舖位，以及追討分店去年10月開始拖欠逾19萬元的租金。翻查報道，Bansque Limited去年11月已入稟高院，向許留山追討7至10月的租金。

高峰期逾40分店

去年12間結業

許留山創立於1960年代，過往以「芒果西米撈」、「芒椰奶西」等甜品聞名，更引入「邊走邊喝」的餐飲消費模式，高峰時期在港擁有逾40間分店，其後開始在內地和東南亞發展，並於2015年獲煌天國際以5.24億元人民幣收購，營運模式改為開設加盟店。

不過，許留山近期在港陷入經營困局。許留山過往一年至少有12間分店結業，亦有多間分店遭業主入稟追租，以及要求收回舖位，當中包括位於銅鑼灣利園山道及尖沙嘴金馬倫道的分店。許留山本年1月回覆本報查詢時稱，關閉的門店主要集中在旅遊區和個別住宅區，形容公司業務去年受反修例運動巨大衝擊，來港遊客急劇減少，導致其傳統旅遊區門店業務減少六至七成，預計未來仍有部分門店關閉。

【入稟編號：HCCW46、HCA250/20】