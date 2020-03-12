下周審議2159億臨時撥款 民主黨提修訂剔除特首辦警方申請

胡志偉批林鄭不應獲撥款

民主黨立法會議員胡志偉和尹兆堅已經向立法會主席梁君彥提交修訂議案，要求刪除行政長官辦公室和警務處的臨時開支撥款申請，以示不滿特首林鄭月娥縱容警暴，以及阻止警務處取得臨時撥款購買裝甲車。

警方申5億非經常開支

尹兆堅：倘通過可換裝甲車

特首辦的臨時開支撥款申請涉款2500萬元。胡志偉說，特首林鄭月娥民望已跌至「冰點」，過半數港人給她零分，因此特首辦不應獲任何撥款。他說，林太在抗疫行動上政治凌駕專業，「罪加一等」，認為取消特首辦運作更能夠讓抗疫行動回歸專業。他舉例，特區政府在封關問題上「慢幾拍」，對於所有源自內地的問題亦「一拖再拖」，包括拒絕全面封關和抹黑醫護人員。

尹兆堅稱，政府向立法會提交的臨時撥款決議案「有魔鬼在細節」，若獲通過，警務處一方面可獲約50.5億元經常開支撥款用於支付薪酬，另一方面可獲全數超過5.34億元非經營帳目開支撥款，用作更換6部裝甲車和特別用途車輛，「假如通過該筆非經營帳目開支，過了海就神仙，就米已成炊，警務處已經可以購買大量鎮壓市民的裝備」。尹因此要求刪除警務處的臨時開支撥款申請。