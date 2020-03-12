炸彈案2人留院4人提堂 投訴警恐嚇「搞你女友」 6被告被指擬趁悼梓樂放彈炸警

被告包括入境處合約主任科大碩士

6名被告依次為報稱無業的何卓為（36歲）、裝修工人李嘉濱（25歲）、吳子樂（27歲）、程式設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）和入境處合約登記主任張琸淇（24歲）。辯方稱，吳子樂在證券行任職，是科大碩士生。6人同被控一項「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪。吳子樂及張琸淇另同被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪；李嘉濱另被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。據了解，眾被告是朋友關係。他們涉嫌策劃3宗爆炸品案，包括1月27日明愛醫院男廁爆炸、1月28日深圳灣口岸垃圾桶檢獲遙控爆炸裝置，及2月7日羅湖站列車座椅下發現兩個炸彈，事件中無人受傷。閉路電視拍到有被告在發現炸藥的地點露面，及在涉案的兩個旺角單位運送化學品。

TG群組認責 一被告為管理員

3宗炸彈案發生後，Telegram「老豆搵仔」及「九十二籤」群組發文承認責任。據悉，其中一名被告就是「九十二籤」的管理員。Telegram對話紀錄顯示，有人在炸彈案當日談及「bomb（炸彈）」和「safe?（安全？）」等字眼。另外，6名被告被指計劃在3月8日將軍澳周梓樂悼念活動中，在「假祭壇」內放置炸彈，待警員清場時引爆，以傷害警員。

被告何卓為及張家俊因為留院未能出庭，兩人的案件押後至本周六（14日）或本周五（13日）。辯方在庭外透露，其中一人被捕時遭警方使用過分武力，因而骨折受傷。

辯方爭議呈堂性 稱與警夾口供

另外，被告李嘉濱投訴遭警員威脅「搞你女朋友」及「其他人打得好慘，係咪想試？」他在警員脅迫下交出手機及單位大門的密碼。辯方表示會爭議口供的呈堂性，因為警員錄影前和被告「夾口供」。

控罪指，6名被告今年1月至3月期間串謀其他人，非法及惡意藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

3被告另涉兩炸彈案

吳子樂及張琸淇另被控於3月7日，在旺角宏創方一單位內保管或控制兩個爆炸裝置、20克火藥、3個電路板（其中兩個與電池相連）、56條電子火柴、 10.5公斤鎂粉、2公斤硫磺、2公斤硝酸鹽及兩個電子磅。李嘉濱另被控於3月8日，在旺角宏創方另一單位保管或控制一個爆炸装置、624公斤鎂粉 、275公斤鈉、1640公斤硝酸銨、50公斤碘化鉀及3瓶通渠水。

【案件編號：STCC463/20】

明報記者

（反修例風暴）

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