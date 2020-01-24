【Emily】「SARS加香港」論 工聯何啟明認錯

而「武漢肺炎」嘅說法就觸動咗建制派嘅神經，委員會主席、民建聯蔣麗芸一度嘗試將議員嘅講法糾正為「新冠肺炎」；工聯會何啟明發言時質疑，用「武漢肺炎」字眼係抹黑中國，又反問：「唔通SARS又要加番『香港』兩個字？」但何啟明唔知係咪未fact check喇，今次疫情最先爆發嘅地方係武漢，至於SARS發源地，大家都知道唔喺香港而係廣東。

何啟明夜晚就喺facebook拍片，話就立法會上嘅SARS言論，當時用咗個唔恰當嘅例子，表示萬二分抱歉（圖）。

鄺神提蒸口罩 蔣麗芸：官員未聽過

另外，曾因「蒸口罩」言論引起爭議嘅蔣麗芸，噚日又提起蒸口罩。事緣民主黨鄺俊宇問到醫管局防護裝備儲存量不足，包括防護衣等，提到「口罩或許主席你覺得可以蒸，但防護衣蒸唔到！」蔣麗芸就回應話：「唔好提蒸，佢哋（官員）未聽過㗎。」睇嚟Ann姐對政府唔認同蒸口罩耿耿於懷。