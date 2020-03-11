【Emily】公民力量兩人挑戰容海恩 新民黨新東初選 田少：李梓敬機會微

究竟李梓敬係咪去馬？Emily上星期五後兩度問李梓敬仲報唔報名，佢都不讀不回，不過噚日自由黨黨魁鍾國斌就喺另一場合代答，「李梓敬今日仲係自由黨嘅人，佢亦無話要退黨去人哋度參選」。

曾經力捧李梓敬參加上屆立法會新東選舉嘅自由黨榮譽主席田北俊就話，「嗰時我做開議員，支持李梓敬都係得2萬票」，形容李梓敬喺新界東無咩做嘢，「至少以我嘅經驗，佢選到嘅機會好微喇」。田北俊又話，留意到「新民黨喺區議會選舉新界東嘅成績唔係咁好」，並話「祝佢好運！」

葉太話有其他黨成員報名

新民黨主席葉劉淑儀話，除咗李梓敬都有其他黨嘅人報初選，但冇講邊個。新民黨除咗新界東有初選之外，港島都有，作為現任議員，葉太話自己報咗名，唔知有冇人同佢爭。究竟有冇人夠膽挑戰葉太？Emily早前問過海怡西前區議員陳家珮，佢話考慮中，噚日再問考慮成點就未獲回覆。