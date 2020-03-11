【Emily】公民力量兩人挑戰容海恩 新民黨新東初選 田少：李梓敬機會微

【明報專訊】新民黨舉行黨內初選，破天荒容許非黨員參加，傳出自由黨李梓敬跨黨參加，挑戰該黨現任新界東立法會議員容海恩。容海恩面對嘅挑戰者仲有兩個公民力量成員：發言人林宇星，及廣西南寧市政協委員、社區主任陳志豪，佢哋噚日到新民黨總部報名。陳志豪話，容海恩已報名參加初選，李梓敬就未有行動。對於新民黨呢個開放嘅初選制度，陳志豪話支持，因為可以提升初選參選人嘅整體質素和鍛煉，有利新民黨喺立法會選舉守住兩席。
究竟李梓敬係咪去馬？Emily上星期五後兩度問李梓敬仲報唔報名，佢都不讀不回，不過噚日自由黨黨魁鍾國斌就喺另一場合代答，「李梓敬今日仲係自由黨嘅人，佢亦無話要退黨去人哋度參選」。
曾經力捧李梓敬參加上屆立法會新東選舉嘅自由黨榮譽主席田北俊就話，「嗰時我做開議員，支持李梓敬都係得2萬票」，形容李梓敬喺新界東無咩做嘢，「至少以我嘅經驗，佢選到嘅機會好微喇」。田北俊又話，留意到「新民黨喺區議會選舉新界東嘅成績唔係咁好」，並話「祝佢好運！」
葉太話有其他黨成員報名
新民黨主席葉劉淑儀話，除咗李梓敬都有其他黨嘅人報初選，但冇講邊個。新民黨除咗新界東有初選之外，港島都有，作為現任議員，葉太話自己報咗名，唔知有冇人同佢爭。究竟有冇人夠膽挑戰葉太？Emily早前問過海怡西前區議員陳家珮，佢話考慮中，噚日再問考慮成點就未獲回覆。