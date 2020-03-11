專欄：香港「超級聯繫人」機遇 ／文：章濤

香港今天依然擁有資訊流通、網絡基建等優勢，應把握條件，擔當「超級聯繫人」，配合中國的企業與資金，面向國際。

疫情打擊 內地須思考國際市場

疫情為中國各產業帶來沉重打擊，相信經此一役，大家會了解網上配套和市場拓展的重要。疫症爆發，中國各地實施不同程度的活動限制，實體店運作停擺，可見轉型網上業務或發展網上配套之必要。而市場拓展指的是國際市場。一年前，若有人提出發展中國以外的國際市場，相信有興趣的人極少，只因內地市場浩大，根本無必要開發國際市場。眼下內銷市場疲弱，不論是突圍或平衡風險，發展國際市場成了內地企業家不得不認真思考的事。

中國互聯網生態與外界存隔閡

然而，中國網絡是個閉環系統、內聯網，與全球互聯網生態有明顯落差，令國內民眾在用戶習慣、應用工具及文化上都與外界有隔閡，如西方社會以電郵作商業溝通的重要媒介，但國內早已棄電郵取微信，且在網絡防火牆的嚴密監控下，要流暢收發電郵亦非易事；加上境外頻寬的不足，國內企業要與海外市場連上，不可能一蹴而就。香港正好能介入其中，協助內地企業擴充網上業務、連接海外。

憑藉多年經驗和優勢，香港大有潛力做好「超級聯繫人」，締造多贏。不過政府能否把握機遇，推動和配合業界發展、又或是出於政治考慮，緊跟中國發展主旋律而冷待香港發展機會，又是另一個問題了。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]