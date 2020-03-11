跨境生不必翻牆 教師用Edmodo增八成

網龍：學校免費使用

梁彭詠詩表示，經初步統計，停課期間教師用Edmodo的使用率較過往大增八成。她分析增長的部分因素或與本地學校有跨境學生有關︰因內地互聯網限制部分境外的通訊平台，而網龍的Edmodo則不受限制。該平台目前供學校免費使用。

本報向Google、Microsoft及Zoom查詢平台或軟件在停課期間的用量增幅。Microsoft香港發言人沒提供具體用戶數字，但稱為學校提供技術支援及教師培訓，可供1000間參加教育局Partners in Learning （PiL）計劃的中小學參與，師生亦可免費使用Office 365平台。

Google香港營銷主管丁樂恩表示，近年與香港學界組織如資訊科技教育領袖協會等推廣其公司的教學工具，資訊科技教育領袖協會主席黃健威表示，Google G Suite教育版自2016年起，有大概400至500間中小學採用；Zoom截稿前未回覆查詢。