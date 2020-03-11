天虹教師開Live 噓寒問暖 校長馮耀章：比起趕進度 更關心學生情緒

明報記者 高卓怡

全港學校延至最早4月20日復課，停課期由2月1日起計至少79天，比2003年SARS期間的51天更長。上月受訪時，天虹仍未試用直播授課，校長馮耀章說，「學校有做過live（直播）」，但不是教書，而是讓班主任跟學生或同學之間分享近况，「父母搵食忙，孩子呆在家，他們需要的是關愛」。

對學校開live熱潮，馮耀章說：「現在講的不是電子教學，而是遙距學習，不是單純以科技輔助學習，而是要對住電腦教書聽書。」師生適應能力、課時長短、學生有否足夠電腦或設備都成問題。他聽說，有基層學生，家中沒有一人一機，甚至未能上網，要到便利店或到學校門口用手機連上Wi-Fi做功課或聽課；與此同時，亦有學生手機電腦並用，邊聽課邊睇波。

拍片上傳教學平台 直播授課非人做我做

馮耀章認為，直播授課需視乎校本需要，非「人做我做」，他說其校教師也將「開Live」，但以解決學生學習疑難或教授實時互動如會話等課程為先，其餘科目按教師需要，拍片上傳到電子教學平台Edmodo。他說，不少學生看畢片段後會主動發問及討論，教師可即時「畀Like」。馮說，Edmodo與facebook的操作及功能相若，易於上手，亦有上傳功課、連結到其他程式如Google Drive等功能。

天虹小學6年多前推出電子書包時已選用該平台，平台數年前被內地遊戲開發商「網龍」收購，未有受內地防火長城限制，滯留內地的學生毋須翻牆，亦可使用。