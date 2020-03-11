違例逗留校內判社服 興德前校長助理上訴

律政司：條文為免學生受不當影響

上訴人張錦輝（44歲）早前被控作為一個被取消註冊教員資格的人士，未得教育局常任秘書長書面許可，在2017年3月30日至4月11日間，有10天逗留在興德學校內，違反《教育條例》。上訴方昨爭議，《教育條例》目的在於確保學校教育質素等，惟上訴人當時以文員身分任職，認為控罪需證明上訴人當時在校擔任教職，以及有機會接觸學童。上訴方又爭議，除了教師一職，學校仍存有不同種類的職業，例如小賣部職員等，認為《教育條例》限制上訴人選擇職業的自由，限制不相稱和違憲，應被廢除。

就上訴人未經局方書面許可便進入校園的做法，上訴方形容相關規定過分嚴苛和不切實際，認為可交由校方自行決定。惟法官質疑做法或衍生管理層濫權等問題。律政司一方則稱，相關條文帶預防性質，以避免學生受不當影響。法官聽畢雙方陳辭後，宣布押後頒下判決。

【案件編號：HCMA90/19】