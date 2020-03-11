籲登山者勿留垃圾火種 團體將派「背包提示帶」

專家：周末人流多 山火機率倍增

今次山火範圍遼闊，幸風向並非吹向民居，鄰近馬鞍山村未受波及，但火場距離滿佈鐵皮屋的村落僅200米，故在村口後山察看，黑壓壓光禿禿的山頭近在咫尺。中大地理與資源管理學系副教授黎育科說，山火區域主要是森林，由於附近人類活動頻繁，例如有人燒烤、生火、吸煙，或亂拋垃圾使野外易燃物增加，該區域每幾年便有一次山火，令林木不能生長。黎強調，雖不能證明今次火災與近日郊遊者倍增有關，但絕大部分山火均由人類引致，有數據更指周末時郊外人流較多，發生山火機率比平日高逾1倍。

他續稱，幸好今次山火未有燒毁山上所有植物，一些生命力強的本地植物如「崗稔」，即使樹片燒焦，木芯仍可健康地繼續生長。他說，「有可能乜都唔做，森林都會復原」，惟一般森林需20年自然復原，放任不保育會令蕨類植物滋生，使微氣候變得乾躁，加劇山火風險。因此他認為做生態工程很重要，如人工種植喬木及水分充足的耐燒樹木，如木荷等。