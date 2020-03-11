天水圍圍毆命案 潛內地10年 兩被告謀殺罪成囚終身

早前認誤殺不被接納

兩被告鍾振豐（32歲）及黃俊敏（33歲）在案發後潛逃內地10年，因在內地犯事被揭發身分，在內地服刑後，2018年押解返港受審，二人否認一項謀殺罪。控罪指兩人在2008年10月2日在天水圍天瑞邨商場麥當勞快餐店內，與其餘7人謀殺男子潘嘉恩（終年25歲）。兩被告均有三合會背景，為同一「字頭」。他們一直否認控罪，但早前透過大律師寫信予律政司承認誤殺罪，卻不被控方接納。經過多日審訊，陪審團昨早10時09分退庭商議，至下午4時半以5比2大比數裁定第一被告罪成，並一致裁定第二被告罪成。

求情：參與程度低酒精影響

鍾的代表律師求情時說，第一被告參與程度很低，事發時沒用任何武器，只是聽從較大年紀的人指使下犯案。黃的代表律師就指第二被告在事發時喝了12杯酒，是在酒精影響下犯事，屬一時衝動，在打鬥初時他亦沒有參與，只在其他同黨正在離開時，用鐵傘架打了死者一下。兩名代表律師均提到，兩被告不是主腦，證據上沒顯示是由他們對死者作致命一擊，沒有意圖亦不想導致任何人死亡，他們承認誤殺罪也顯示一定程度悔意。

官慰問家屬 盼好好生活

暫委法官祁彥輝聽畢陪審團裁決及兩被告求情後，指兩被告參與了一宗兇殘謀殺案，只因死者對被告及其他涉事者不尊重就殺死他，是不需要的，而法官對謀殺案並無酌情決定權，只能判處兩人終身監禁。

死者的母親及姊姊有到庭聽審，祁官最後向他們表示深切慰問，稱希望結案後事件有個了結，他們可以好好生活下去。事件尚餘一名疑犯在逃，其他涉案者林兆峰、吳柏麟、張國豪、布嘉誠已被判刑，另兩名曾潛逃內地的涉案者林家輝及謝偉麟，將於本周五（13日）提堂。

【案件編號：HCCC199/2019】