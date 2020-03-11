租置單位今起停出租 最快年底售貨尾

房委會表示，截至去年12月底，約有4.12萬個租置單位未售出，佔整體租置單位約22%，當中39條租置屋邨出售率介乎45%至93%；而過去5年，房委會平均每年從租置屋邨回收約1200個單位，及售約3100個租置單位予現租戶。

黃遠輝表示，今起凍結出租所有租置單位，但仍需時商討銷售細節，包括定價機制、轉售限制等，並要考慮提供誘因吸引現租戶購買租置單位；至於無意欲購買或未能負擔售價的租戶，亦需要提供誘因遷置，如遷置至鄰近公共屋邨等，以解決長久以來的混合業權問題。

黃遠輝：凍結出租 難免延長公屋輪候

黃遠輝說，目前未售的4.1萬個租置單位，樓齡介乎28至37年，約40%單位實用面積為30至40平方米，約30%單位為20至30平方米，約14%少於20平方米；當中約40%單位為28至30年，另40%為31至33年不等。他稱，回收到的租置單位最快本年底納入「綠置居」計劃一併推售，但因回收單位需時約2個月翻新，認為若今年內回收到逾500個租置單位，已屬非常好的成績。他並承認，凍結出租回收租置單位後，無可避免會延長公屋輪候時間。另外，黃遠輝表示，今期綠置居項目因受疫情影響，押後至4月攪珠、6月揀樓，較原訂遲一個月。