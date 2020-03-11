去年區選4.5萬宗投訴 歷年最高

區選去年11月舉行，選管會今年2月24日將報告呈交特首，形容去年區選挑戰前所未有。2019年區選處理投訴期由10月4日開始至本年1月8日完結，收到44,947宗投訴，當中21,335宗關乎點票安排。警方和廉署正調查的個案尚有979宗，另有1宗經警方調查後裁定投訴成立，涉刑事毁壞。

部分涉暴力恐嚇 近半有關點票

一宗投訴來自葵青區葵芳選區一名候選人，稱該選區在選舉網站上顯示的投票人數比3名候選人的得票總和為少。選舉事務處調查後，發現投票站主任處理「損壞」選票時出錯，經選舉事務處初步調查後，無法確定選票數目出現差異原因，由於不能排除事件涉及非法行為，該處已把個案轉介執法機關。選舉事務處亦已發信提醒該區候選人可提出選舉呈請。

此外，觀塘安利選區有兩張選票被發現屬於東區翡翠選區，選管會認為事態嚴重，調查後認為是政府物流署更換印刷質素欠佳選票時出錯，未有證據顯示有人蓄意犯法，建議物流署規定更換選票時，由兩名高級人員審批和覆核，選舉事務處亦要提醒人員更小心檢查選票。

不包括上述個案，選管會呈交報告時共有9宗選舉呈請已提出。

諮詢公眾 長者傷殘孕婦優先投票

另外，報告提到去年不同投票站主任處理排隊人流方法有異，引致公眾關注及議論，選管會留意到有意見認為應安排有特別需要的選民，如孕婦、肢體傷殘及70歲或以上高齡長者優先投票，選管會將公眾諮詢收集意見。選管會又建議執法部門制訂預案，在票站遭包圍或票站人員遭威嚇時及時執法。